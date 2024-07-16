Адреса китов “забиты пылью” Bitcoin транзакций на $88 млн

Топ-100 кошельков китов, оставляют после переводов огромное количество “пыли”. Так называют минимальный баланс остатка, который нет финансового смысла переводить из-за размера комиссии сети Однако общий размер накопленной пыли равен внушительным 88 миллионов долларов в BTC.