Адреса китов “забиты пылью” Bitcoin транзакций на $88 млн

Топ-100 кошельков китов, оставляют после переводов огромное количество “пыли”. Так называют минимальный баланс остатка, который нет финансового смысла переводить из-за размера комиссии сети Однако общий размер накопленной пыли равен внушительным 88 миллионов долларов в BTC.
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