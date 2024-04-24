В Иране прошла премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел

В Иране состоялась премьера исторического фильма «Опьяненные любовью», в котором известная турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериалов «Постучись в мою дверь» и «Совершенно другой», исполнила роль Кимью Хатун.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии