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Ткачев: «Многие говорят, что не отдадут своего сына в хоккей ни под каким предлогом»

Ткачев: «Многие говорят, что не отдадут своего сына в хоккей ни под каким предлогом»

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачев рассказал, что многие хоккеисты не любят хоккей, и заявил, что хотел бы дать своему сыну возможность заниматься им.

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