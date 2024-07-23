Штормовое в Сочи сбылось: Смерчи, ливни и подтопления дорог 🔴 В Лазаревском районе убрали деревья, упавшие на проезжую часть в Тхагапше, Барановке и Чемитоквадже.
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Штормовое в Сочи сбылось: Смерчи, ливни и подтопления дорог 🔴 В Лазаревском районе убрали деревья, упавшие на проезжую часть в Тхагапше, Барановке и Чемитоквадже.