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Петербургский дневник

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На ПМЭФ-2024 будет работать пространство «Здоровое общество»

На ПМЭФ-2024 будет работать пространство «Здоровое общество»

Запланированы выступления ведущих государственных и научных деятелей, представителей фармацевтической и медицинской индустрий В Северной столице на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня, будет работать пространство «Здоровое общество».

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