На ПМЭФ-2024 будет работать пространство «Здоровое общество»

Запланированы выступления ведущих государственных и научных деятелей, представителей фармацевтической и медицинской индустрий В Северной столице на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 5 по 8 июня, будет работать пространство «Здоровое общество».