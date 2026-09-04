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Царьград

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Впервые в России - в Петербурге заработает чат-бот с жалобами на курьеров-нарушителей

Впервые в России - в Петербурге заработает чат-бот с жалобами на курьеров-нарушителей

О нарушении правил доставщиками в Санкт-Петербурге теперь сможет сообщать любой житель.Санкт-Петербург станет первым в России городом, где запустят чат-бота "Курьер: общественный контроль".

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