Впервые в России - в Петербурге заработает чат-бот с жалобами на курьеров-нарушителей

О нарушении правил доставщиками в Санкт-Петербурге теперь сможет сообщать любой житель.Санкт-Петербург станет первым в России городом, где запустят чат-бота "Курьер: общественный контроль".
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