Захарова о реакции ООН на убийство Кириллова: это свидетельство продажности

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Реакция ООН на убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является "свидетельством продажности", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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