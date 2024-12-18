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Захарова о реакции ООН на убийство Кириллова: это свидетельство продажности

Захарова о реакции ООН на убийство Кириллова: это свидетельство продажности

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Реакция ООН на убийство начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова является "свидетельством продажности", заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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