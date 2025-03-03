СБУ, в агонии, фабрикует уголовные дела. Очередной целью вражеских спецслужб стал Александр Турчин, доброволец и военкор из Симферополя, известный под позывным ЛексКиевский режим обвинил его сразу по трем статьям, в том числе в коллаборационизме и агрессии.