Сколько живут кошки, породы — долгожители

Уши, лапы, хвостВ мире животныхСколько живут кошки, породы — долгожителиСредняя продолжительность жизни кошки — 12-16 лет. Однако среди них, так же как и среди людей, встречаются сверхдолгожители.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганВсё имеет значение, и питание и уход.Элеонора КоганМоему старшему котику уже 15 лет.Остальным - 8, 7,6 и 5 лет.Елена ЕленоваНаш младший кот кастрирован .Через два года после кастрации, в этом году, заболел мочекаменной болезнью. Сейчас ему 4года. Лечили долго. Сейчас пожизненно на специальном корме. Старшему нашему в Новый год будет 17 лет. Взят с улицы малышом. Кастрирован примерно в 2 года. Ничем не болел. Метис перса, белая красавица, подобрана на улице,прожила у нас 10 лет.Была кастрирована. В этом году её не стало. По симптомам очень похоже на инсульт. Ничего не успели сделать. Понесли к ветеринару, принесли уже не живую. До сих пор по ней плачу. Есть ещё кошка ,очень похожа на русскую голубую. Примерно 5 лет. Мама нашего младшего. Взята с улицы. У нас уже родила. После кастрации сильно поправилась.Сейчас на низкокалорийном корме, не худеет пока.Комментировать
Свежие комментарии