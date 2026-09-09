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Новости Брянска

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Российские военные нанесли удар по эшелону ВСУ за брянской границей

Российские военные нанесли удар по эшелону ВСУ за брянской границей

Удар по эшелону ВСУ в Сумской области привёл к выводу из строя локомотива и крупному пожару. Рядом с местом происшествия находятся промышленные и складские объекты.

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