Происшествия
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Происшествия

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Полицейскими задержан курьер телефонных мошенников, представлявшихся главой Иркутской области

Сотрудниками Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» при содействии коллег из других регионов установили подозреваемого в пособничестве мошенническим действиям на территории России.

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