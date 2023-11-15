Законопроект об использовании спермы умершего человека обсуждается в Кнессете.У 39 погибших солдат ЦАХАЛа была изъята и заморожена сперма для продолжения рода путем экстракорпорального оплодотворения, сообщает тг-канал Голос Израиля | Израиль Война Новости.
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