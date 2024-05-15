Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

Политнавигатор Россия готова воевать с Западом до своей полной победы. Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».