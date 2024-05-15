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Спички - не игрушка

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Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

Лавров навел переполох среди либералов, объявив войну Западу

Политнавигатор Россия готова воевать с Западом до своей полной победы. Об этом исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров заявил сегодня на рассмотрении своей кандидатуры комитетом Совета Федерации по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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