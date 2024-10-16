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Крымское информационное агентство

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  • Dash45
    А что, только психи могут высказывать своё мнение?Керчанина, которы...
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    Вот далбаёб шакалКерчанина, которы...

В Армянске начнут пробные пуски систем отопления

В Армянске начнут пробные пуски систем отопления

Глава администрации Армянска Василий Тележенко сообщил о подписании постановления о проведении пробных пусков котельных и систем отопления объектов социальной сферы на территории муниципального образования.

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