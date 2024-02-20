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Всё о разводах

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Я не готов стать отцом... Что мы знаем о мужской и женской ответственности?

Я не готов стать отцом... Что мы знаем о мужской и женской ответственности?

«Был же в СССР налог на бездетность. Достаточно ввести подобный налог для обоих полов, и ввести ставку 25% от ежемесячного дохода для бездетных, 15 % для имеющих 1-го ребенка, 5% для имеющих двух детей, и полностью освободить от 3-х и более детей.

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