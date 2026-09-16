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Онищенко рассказал, какой день является самым продуктивным

Онищенко рассказал, какой день является самым продуктивным

Заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сказал, что среда является самым эффективным рабочим днем недели .

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