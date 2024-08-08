☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 399 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    "Сегодня хороший день, чтобы прийти к Богу."- Типа сдохнуть??? НЕТ! ВЫЖИВЕМ И ПОБЕДИМ! Назло врагам. И не надо надеят...Сегодня Россия вс...
  • Jolie
    а 25 лет назад, 9 августа 1999 г., Сергей Степашин объявляет о назначении В. В. Путина и.о. главы правительства России.Не должно быть ни...
  • Александр Платов
    "жнр фэнтези"? Нет, дорогой, есть вполне себе доступная для всех пользователей инета речь Клинтонши в 2016-м году, гд...Новый Израиль на ...

Роджерс: ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь)

Роджерс: ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь)

У меня тут стихийное бедствие под названием «ремонт», поэтому в лекциях вынужденный перерыв. Ибо сверление, стук, шкрябание и маты в фоне как-то заметно хуже, чем вентилятор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
У меня был приемник ВЭФ-12 с дипазонами 13,16,19 м.Не хуже Грюндика.Ловил все радиостанции.Немецкие английские,американские,но из Европы.
Ответить
19 час.
VG
Vasily Golov
Курск ошибка или недосмотр?
Ответить
19 час.
Александр Корякин
Резонно
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх