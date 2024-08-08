У меня тут стихийное бедствие под названием «ремонт», поэтому в лекциях вынужденный перерыв. Ибо сверление, стук, шкрябание и маты в фоне как-то заметно хуже, чем вентилятор.
Роджерс: ИМХО (имею мнение, хрен оспоришь)
Комментарии
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Vasily Golov
У меня был приемник ВЭФ-12 с дипазонами 13,16,19 м.Не хуже Грюндика.Ловил все радиостанции.Немецкие английские,американские,но из Европы.
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19 час.
VG
Vasily Golov
Курск ошибка или недосмотр?
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19 час.
Александр Корякин
Резонно
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15 час.
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