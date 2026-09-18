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Новости Тамбова

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Культурные выходные в Тамбове: от «Дней Савелия» до осенних прогулок

Культурные выходные в Тамбове: от «Дней Савелия» до осенних прогулок

Афиша, 6 минут назад Время летит так быстро, что мы не заметили, как больше половины сентября уже прошло.

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