Театр абсурда

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Британцы готовят ВСУ к захвату Крыма. Но о главном забыли

Британцы готовят ВСУ к захвату Крыма. Но о главном забыли

Цель — атака на Крым. Прославленные коммандос делают в Англии из тысяч украинцев "амфибий". Цель — десантироваться на побережье Крыма при поддержке артиллерии и нанести молниеносный удар.

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Комментарии
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Елена Кавковская
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1 д.
Александр Каблучко
А что тут такого. Идет обычный обмен любезностями между олигархами. Остальные трудов Ленина не читали, что делается в первую очередь. Нищая Советская Россия подавила за четыре года всю Антанту и заставила ее работать ее на себя. Там было несколько лет, при нынешних темпах будет несколько десятилетий. Бабки не пахнут
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1 д.

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