Британцы готовят ВСУ к захвату Крыма. Но о главном забыли

Александр Каблучко

А что тут такого. Идет обычный обмен любезностями между олигархами. Остальные трудов Ленина не читали, что делается в первую очередь. Нищая Советская Россия подавила за четыре года всю Антанту и заставила ее работать ее на себя. Там было несколько лет, при нынешних темпах будет несколько десятилетий. Бабки не пахнут