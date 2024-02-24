В «Эксмо-АСТ» рассказали о запрете книг в контексте пропаганды ЛГБТ

В издательской группе «Эксмо-АСТ» агентству РИА Новости рассказали, что книги классиков не будут запрещены в контексте пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России): разговоры о массовых снятиях партий книг из продажи можно считать недоразумением.
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