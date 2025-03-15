В Тульской области инспектор ПДН в рамках операции «Чистое поколение-2025» провела профилактическую беседу со студентами Узловского политехнического колледжа

В Узловском политехническом колледже в рамках межведомственной операции «Чистое поколение-2025» инспектор ПДН отдела МВД России по Узловскому району Валентина Родина провела профилактическую беседу со студентами.
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