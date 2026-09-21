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Царьград

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Суд в Москве отправил скандалиста в полиции под арест на 13 суток

Суд в Москве отправил скандалиста в полиции под арест на 13 суток

Кузьминский суд Москвы арестовал на 13 суток мужчину, устроившего скандал в полиции 19 сентября. Он пришёл выяснить обстоятельства задержания сына за участие в драке.

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