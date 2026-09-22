Татарстанда 5 меңнән артык гаилә ана капиталын балаларга белем бирү өчен кулланган

Татарстанда биш меңнән артык гаилә ана капиталы акчасын балаларга белем бирү өчен файдаланган. Бу — дәүләт ярдәмен куллануның иң популяр юнәлешләренең берсе, дип хәбәр иттеләр Россия Социаль фондның ТР буенча бүлеге матбугат хезмәтендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым