Абсолютный рекорд за всю историю космонавтики: в 2024 году SpaceX вывела на орбиту почти 1500 тонн полезной нагрузки

В 2024 году SpaceX стала рекордсменом в запуске коммерческих космических грузов на орбиту: компания осуществила 134 запуска ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy, успешно доставив на околоземную орбиту 1 497 848 кг полезной нагрузки.
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