Чтобы оправдать потери США на Украине, никаких катастроф вертолетов не хватит

Сергей Федотов Не задумывались почему так быстро задвинули генерала Суровикина? Не возникало у вас мысли, что в какой-то момент кто-то сверху ему сказал что-то вроде: "Вы что генерал, побеждать сюда что ли приехали, вы куда так разошлись-то? Идите-ка вы вон в Африку, ПВО у людоедов налаживайте. А в зоне СВО мы уж без вас. А то ещё и вправду войну за полгода закончите."

Александр Батт Уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.