Макрон только заикнулся о вводе войск, а западный спецназ уже воюет против России в незалежной Светлана Гомзикова Военные из западных стран уже присутствуют на территории незалежной, но неофициально.
Чтобы оправдать потери США на Украине, никаких катастроф вертолетов не хватит
Комментарии
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Сергей Федотов
Не задумывались почему так быстро задвинули генерала Суровикина? Не возникало у вас мысли, что в какой-то момент кто-то сверху ему сказал что-то вроде: "Вы что генерал, побеждать сюда что ли приехали, вы куда так разошлись-то? Идите-ка вы вон в Африку, ПВО у людоедов налаживайте. А в зоне СВО мы уж без вас. А то ещё и вправду войну за полгода закончите."
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5 час.
Александр Батт
Уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В ходе СВО Россия должна сделать коридоры в ЕС по выдавливанию нациков, бандеровцев, наемников, нариков, уголовников, не желающих проживать по законам России и т.д. в светлое европейское демократическое и т.д. будущее. Что они породили, то пускай и расхлебывают. Пора выдворять из России и иноагентов с лишением гражданства и конфискацией имущества, а при продаже недвижимости обязаны указывать что они иноагенты, а покупающие понимать, что при приобретении такой недвижимости она может быть изъята в пользу государства. Запретить хоронить иноагентов на кладбищах только кремация и прах родственникам не отдается, во избежания поклонения и героизации их в дальнейшем. Хватит играть в демократию, есть предатели, враги России и народа. .
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2 час.
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