Министерство иностранных дел Бангладеш отзывает послов из России и других стран

Министерство иностранных дел Бангладеш объявило о решении отозвать своих послов из России, США, Германии, Японии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Королевства Саудовской Аравии (КСА) и Мальдивских островов.
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