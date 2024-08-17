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Виллиан Жозе объяснил, почему присоединился к «Спартаку» не в оптимальной форме

Виллиан Жозе объяснил, почему присоединился к «Спартаку» не в оптимальной форме

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе объяснил, почему присоединился к московскому клубу не в оптимальной формеНападающий «Спартака» Виллиан Жозе объяснил, почему присоединился к московскому клубу не в оптимальной форме— Почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии?— Я больше месяца был в отпуске.

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