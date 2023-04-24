Аргументы недели

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Официальных подтверждений о падении украинского беспилотника в районе Ногинска в Подмосковье нет

Официальных подтверждений о падении украинского беспилотника в районе Ногинска в Подмосковье нет

Официальных подтверждений о падении беспилотника в районе Ногинска Московской области на данный момент нет.

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