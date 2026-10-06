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Ехал на велосипеде в час ночи: соседи рассказали о гибели мальчика в Казенной Заимке

Ехал на велосипеде в час ночи: соседи рассказали о гибели мальчика в Казенной Заимке

Детали гибели мальчика после столкновения с забором в Казенной Заимке удалось восстановить благодаря камерам видеонаблюдения соседей.

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