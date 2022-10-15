Названы потенциальные покупатели особняка Пугачевой

Названы потенциальные покупатели особняка певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro. «Купит замок кто-то из небольших азиатских республик СНГ, из представителей черного рынка, теневых бизнесменов, которые давно мечтали жить в Москве.