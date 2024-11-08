🎄11 дней подряд мы будем отдыхать на Новый год. Последняя трудовая неделя этого года будет шестидневной, но с 29 декабря начнутся новогодние каникулы.
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🎄11 дней подряд мы будем отдыхать на Новый год. Последняя трудовая неделя этого года будет шестидневной, но с 29 декабря начнутся новогодние каникулы.