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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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  • Tatiana Tykhonova
    На кол его посадить и пока не сдохнет на нем не снимать!К пожизненному ли...
  • Павел К
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В Астане открылся международный промышленный форум ´Иннопром. Казахстан´.

В Астане открылся международный промышленный форум ´Иннопром. Казахстан´.

´Бобруйскагромаш´ совместно с дистрибьютором ТОО ´КАИК´ экспонирует на данном мероприятии пресс-подборщик ПРФ-145М, кормораздатчик РСК-12-2, машину для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11, а также полуприцеп ПСТ-9, собранный на ТОО ´КАИК´ в рамках действующего сборочного производства.

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