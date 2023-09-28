В Астане открылся международный промышленный форум ´Иннопром. Казахстан´.

´Бобруйскагромаш´ совместно с дистрибьютором ТОО ´КАИК´ экспонирует на данном мероприятии пресс-подборщик ПРФ-145М, кормораздатчик РСК-12-2, машину для внесения жидких органических удобрений МЖТ-Ф-11, а также полуприцеп ПСТ-9, собранный на ТОО ´КАИК´ в рамках действующего сборочного производства.