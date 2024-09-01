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«Если их не собьют»: в США иронично отреагировали на крушение F-16

«Если их не собьют»: в США иронично отреагировали на крушение F-16

Самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ в ходе украинского конфликта, поскольку они могут стать как мишенью для российских ударов, так и «случайной» целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

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