«Если их не собьют»: в США иронично отреагировали на крушение F-16

Самолеты F-16 не принесут большой пользы ВСУ в ходе украинского конфликта, поскольку они могут стать как мишенью для российских ударов, так и «случайной» целью для зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.
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