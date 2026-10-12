СМИ разобрали кампанию Розенштейна перед поражением на выборах FIDE

Вадим Розенштейн проиграл выборы главы FIDE Тимуру Турлову, набрав 85 голосов против 110. После поражения Розенштейн обратился в Спортивный арбитражный суд, оспаривая допуск Турлова к выборам из-за его бывшего российского гражданства.
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