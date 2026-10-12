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Ивановские новости

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СМИ разобрали кампанию Розенштейна перед поражением на выборах FIDE

СМИ разобрали кампанию Розенштейна перед поражением на выборах FIDE

Вадим Розенштейн проиграл выборы главы FIDE Тимуру Турлову, набрав 85 голосов против 110. После поражения Розенштейн обратился в Спортивный арбитражный суд, оспаривая допуск Турлова к выборам из-за его бывшего российского гражданства.

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