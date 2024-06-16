Дело с захватом заложников в СИЗО в Ростовской области находится под пристальным наблюдением центрального аппарата

МОСКВА, 17 июня, ФедералПресс.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил отчет о первых результатах расследования уголовного дела, связанного с захватом заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону.
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