Более 40 тысяч клиентов ПАО «ТГК-2» передают показания приборов с помощью голосового помощника

Практичный и удобный сервис передачи показаний через модуль речевого распознавания в голосовом меню Контакт-центра доказал свою эффективность – более 40 тысяч клиентов успешно передали показания таким способом с момента запуска его в работу в июне 2023 года.
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