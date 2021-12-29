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Владимир ПЛЮЩЕВ: Реформы в нашем молодежном хоккее уже назрели, но под лежачий камень вода не течет

Владимир ПЛЮЩЕВ: Реформы в нашем молодежном хоккее уже назрели, но под лежачий камень вода не течет

Экс-главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что системные проблемы в российском хоккее не позволят сборной России бороться за золото на молодежном чемпионате мира.

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