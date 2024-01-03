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В Лесосибирске двухлетнюю девочку насмерть задавил телевизор

В Лесосибирске двухлетнюю девочку насмерть задавил телевизор

В результате падения телевизора и тумбы 1 января 2024 года погибла двухлетняя девочка.Следком Красноярского края сообщил, что было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

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