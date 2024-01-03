В Лесосибирске двухлетнюю девочку насмерть задавил телевизор

В результате падения телевизора и тумбы 1 января 2024 года погибла двухлетняя девочка.Следком Красноярского края сообщил, что было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии