28 декабря не будет сокращенным рабочим днем

Суббота перед Новым годом не будет сокращенным рабочим днем. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов объяснил это тем, что 28 декабря мы отрабатываем понедельник, 30 декабря, в соответствии с переносом выходных дней в 2024 году, пишет КП.
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