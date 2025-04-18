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Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей

Народный артист РФ Филипп Киркоров, любитель красивых праздников и вообще всего самого шикарного, украсил праздничный пасхальный стол куличом, который купил у известного дизайнера и ресторатора Дениса Симачева за 100 тысяч рублей.

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