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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев

БлокнотРУ К нам едут трудовые мигранты-северокорейцы: законопослушные и пророссийские. С их отношением к работе они могут быстро сделать среднеазиатов ненужными.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Корейцы  буддисты  в основном, а  буддизм  не столько  религия, сколько  философия, без  насилия  , как в исламе. Как-то не слышал  мир  про террористов  буддистов. А  вот исламских  выше  крыши.
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3 час.
Гулька
А как быть с теми миграми, что успели гражданство оформить, устроить своих недоразвитых детей в наши детские сады и школы, посадить на нашу социалку свои семьи, обеспечить пенсиями своих стариков, заполонить наши боьницы и поликлиники? Работающих среди понаехавших единицы, неработающих нигде целая армия. Почему мы должны на свои налоги их кормить, одевать, бесплатно квартиры раздавать? Почему до сих пор нет визового режима с республиками Сразии?
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2 час.
СМ
Сергей Миронов
Да что ж вы из страны делаете проходной двор! Завозят то тех то других Вы бы хоть как то подумали о русском народе Хорошая зарплата  при наличии работы  и  развивать провинцию выделяя людям землю и возможность строить малоэтажное жилье А то Москву собякин -плиточник уже уничтожает, строя чудовищные многоэтажки  А провинция живет в бараках и разваливающихся послевоенных  домах Переносить производство в провинцию Почитайте замечательного русского философа Дугина
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1 час.
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