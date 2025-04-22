«Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев

Владимир Алтайцев Корейцы буддисты в основном, а буддизм не столько религия, сколько философия, без насилия , как в исламе. Как-то не слышал мир про террористов буддистов. А вот исламских выше крыши.

Гулька А как быть с теми миграми, что успели гражданство оформить, устроить своих недоразвитых детей в наши детские сады и школы, посадить на нашу социалку свои семьи, обеспечить пенсиями своих стариков, заполонить наши боьницы и поликлиники? Работающих среди понаехавших единицы, неработающих нигде целая армия. Почему мы должны на свои налоги их кормить, одевать, бесплатно квартиры раздавать? Почему до сих пор нет визового режима с республиками Сразии?