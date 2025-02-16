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"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

  Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) описал свое ощущение от речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он разгромил политику Евросоюза.

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