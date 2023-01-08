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Эрик тен Хаг: «Марсьяль не справляется с нагрузками. Вот почему «МЮ» ищет другого нападающего»

Эрик тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужен новый форвард. – Не слишком ли команда зависит от Рэшфорда? – Есть причина [по которой Антони Марсьяля заменяли в 7 матчах подряд].

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