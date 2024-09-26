В РФ создали улучшенные двигатели для электропоездов

Челябинский завод «Русские электрические двигатели» (РЭД), входящий в систему компании «Транснефть», в рамках импортозамещения запустил производство тяговых электродвигателей для железнодорожного транспорта из российских комплектующих.
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