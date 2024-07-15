В Приморье женщина серьезно пострадала в результате массового ДТП

В Надеждинском районе Приморского края произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Жительница Владивостока получила серьезные травмы, а одна из машин сложилась гармошкой сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.