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Конгрессвумен Грин описала встречу Трампа с Зеленским фразой "все кончено"

Конгрессвумен Грин описала встречу Трампа с Зеленским фразой "все кончено"

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) раскритиковала встречу американского президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, назвав ее символическим провалом.

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