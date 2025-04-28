Конгрессвумен Грин описала встречу Трампа с Зеленским фразой "все кончено"

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) раскритиковала встречу американского президента Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским в Ватикане, назвав ее символическим провалом.
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