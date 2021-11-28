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Беднейшим странам мира предрекли голодные годы

Глобальная нехватка удобрений может вызвать дефицит продовольствия и голод в беднейших странах мира. Об этом в интервью ВВС рассказал исполнительный директор норвежской компании по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер.

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