Times: "коалиция желающих" не соберет и 25 тысяч солдат для отправки на Украину

Европейским странам, входящим в так называемую "коалицию желающих" по Украине, будет непросто собрать даже 25 тысяч военных для отправки на территорию республики после завершения конфликта Москвы и Киева из-за нехватки финансирования и личного состава.
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