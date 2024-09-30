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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чайковская о продлении отстранения: «Не ждала решения этих вопросов сейчас. На наши планы это не повлияло, продолжаем работать в полную силу»

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

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