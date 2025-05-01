Депутат Рады: соглашение с США об ископаемых будет стоять над законами Украины

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал проект соглашения между украинской и американской сторонами о полезных ископаемых, в котором говорится, что данный документ будет стоять над законами Украины.
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